На борту самолета "Симферополь-Петербург" украли редкую золотую монету

Пассажир самолета сообщил стражам порядка, что на борту у него была украдена сумка с личными вещами и ценной монетой. Сотрудники правоохранительных органов подозревают в краже 31-летнего жителя Всеволжского района Ленинградской области.

Выходя из самолета, владелец сумки оставил ее на сиденье, после чего она была украдена. В барсетке находились документы, ключи от квартиры и машины, а также золотая монета – 1 троицкая унция. Монета весит около 31 грамма, а ее стоимость может быть оценена в сумму, превышающую 134 000 рублей. Общая сумма ущерба – 165 тысяч.

По факту кражи возбудили уголовное дало.