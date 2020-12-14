В Петербурге задержали мужчину, стрелявшего на Маршала Казакова

Инцидент произошел в субботу, 12 декабря. О стрельбе рядом с рынком на Маршала Казакова в полицию сообщили встревоженные граждане.

Неизвестный на белом «Опеле» стрелял из автомата Калашникова.

К тому моменту, как правоохранители прибыли на место происшествия, злоумышленник скрылся. На месте происшествия были обнаружены гильзы и коробка от патронов. Выяснилось, что «Опель» принадлежит 38-летней гражданке Петербурга, у мужа которой злоумышленник приобрел оружие.

Совершая сделку, покупатель сделал несколько выстрелов в окно из автомата, чтобы проверить исправность оружия. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по факту хулиганства. 13 декабря он был задержан. Сообщается, что у мужчины есть несколько судимостей за угон, кражу, мошенничество, хулиганство.