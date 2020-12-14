Жителя Петербурга приговорили к 18 годам строгого режима за убийство жены

Решение было вынесено Санкт-Петербургским городским судом. Подсудимый убил свою супругу, нанеся ей не менее 40 ножевых ранений. Убийство произошло в присутствии малолетних детей.

Инцидент произошел 3 августа в Калининском районе Петербурга. Причиной конфликта, повлекшего за собой убийство, стала ревность. Женщина скончалась в результате многочисленных ударов ножом в разные части тела. В момент убийства дети находились в соседней комнате.

По информации, предоставленной Объединенной пресс-службой городских судов, при рассмотрении дела присутствовали присяжные, по мнению которых доказано все, кроме присутствия при совершении преступления детей.

Суд приговорил обвиняемого к 18 годам заключения в колонии строгого режима. Суд удовлетворил гражданские иски на сумму 5 млн рублей.