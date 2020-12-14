Сообщили подробности о трупе из мусорки в Шлиссельбруге

Напомним, труп молодого человека обнаружили в мусорке в Шлиссербурге в пятницу, 11 декабря.

Тело было обнаружено водителем одной из управляющих компаний. Труп был завернут в одеяло и помещен в мусорный контейнер на улице Кирова. На теле обнаружены колотые ранения в области шеи и груди.

Сотрудники правоохранительных органов прибыли на место черед пятнадцать минут после того, как им поступило сообщение от очевидца. Полицейские нашли отпечатки пальцев и следы крови на одежде. По информации, предоставленной СУ СК РФ по Ленобласти, возбуждено уголовное дело.

Убитому молодому человеку было 20 лет. В его убийстве подозревают двух молодых людей 1999 и 2000 года рождения.