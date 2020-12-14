В Сосновом Бору женщина пырнула ножом своего отчима

60-летний мужчина, получивший приникающее ножевое ранение брюшной полости, был госпитализирован. Врачи оценивают состояние пострадавшего как тяжелое.

Его падчерица была задержана. Из ее квартиры изъято 17 ножей.

Инцидент произошел 13 декабря на Парковой улице. Конфликт, закончившийся поножовщиной, возник во время семейного застолья. Сообщается, что пострадавший пришел в гости к своей 33-летней падчерице. Мужчина распивал с ней алкогольные напитки. В результате ссоры женщина пырнула его ножом в живот.

Пострадавший самостоятельно вызвал такси, чтобы добраться до своего дома, а оттуда обратился в медицинское учреждение.