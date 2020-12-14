Ребенок поджег квартиру в Купчино

Инцидент произошел во Фрунзенском районе Северной столицы в воскресенье, 13 декабря. В квартире в Купчино произошло возгорание по вине 9-летнего мальчика.

Родители ребенка ушли в магазин, оставив его дома с бабушкой. Пенсионерка не заметила, как внук схватил спички. Мальчик поджег бумагу. После этого помещение быстро наполнилось дымом. Испугавшись, ребенок сообщил о произошедшем по телефону отцу, мужчина вызвал пожарных.

Пожарной бригаде удалось быстро ликвидировать возгорание. Пожилая женщина и ее внук были госпитализированы. Подробности не сообщаются.