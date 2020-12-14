Жительницу Петербурга изнасиловал водитель "Яндекс.Такси"

Инцидент произошел в Калининском районе Петербурга в субботу, 12 декабря. Таксист изнасиловал местную жительницу, воспользовавшись тем, что пассажирка находилась в состоянии алкогольного опьянения.

43-летняя гражданка Петербурга сообщила сотрудникам правоохранительных органов, водитель «Яндекс.Такси» изнасиловал ее на заднем сиденье автомобиля. После этого мужчина довез пострадавшую до дома. Через 2 дня в отдел полиции поступило заявление из медицинского учреждения, в котором была оказана помощь женщине с диагнозом «сексуальная жестокость».

Полицией было установлено, что преступник – 37-летний уроженец Таджикистана. В настоящее время мужчину разыскивают.