В Лужском районе случился пожар

В пресс-службе Главного управления МЧС России по Ленинградской области проинформировали, что минувшей ночью с 13 на 14 декабря в Дивенском массиве Лужского района случился пожар. Огонь захватил постройку будущего дома на территории.

В Ленинградском районе возгорание произошло около двух часов ночи ( в 1:41). На территории садоводства воспламенилась стройка частного жилого дома, общая площадь которого 60 квадратных метров.

Специалисты по пожарной безопасности смогли справиться с огнём за полтора часа, к трём часам ночи пожар уже потух. Пожар обошёлся без пострадавших, по сообщениям сотрудников МЧС. Из личного состава МЧС с огнём вели борьбу девять человек, и было задействовано две единицы техники. Причина возгорания неизвестна.