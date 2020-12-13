В Выборгском районе водитель каршеринга снёс светофор

Сегодня в воскресенье, 13 декабря случилось дорожно-транспортное происшествие с участием водителя на каршеринге. Инцидент произошёл в Выборгском районе на перекрестке шоссе и улицы Жени Егоровой.

О произошедшем сообщили, выложив пост, в социальной сети "Вконтакте" в сообществе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург". В группе очевидец дорожно-транспортного происшествия поделился, что каршеринг вылетел к пешеходному переходу, на перекрёстке, где находится улица Жени Егоровой. Происшествие не повлекло за собой пострадавших.

Поделившийся информацией очевидец также прикрепил видеоматериал к посту, в котором видно, как машина сносит светофор. На данный момент обстоятельства происшествия выясняются.