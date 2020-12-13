В Санкт-Петербурге была обнаружена самодельная бомба

На проспекте Науки было найдено самодельное взрывное устройство.

Самодельное взрывное устройство было замаскировано под обычную литровую упаковку сока.

В "Академическом" администратор магазина смогла обнаружить подозрительный предмет из-за странного запаха. Самодельное устройство имело запах горюче-смазочного характера, что вызвало опасения у сотрудницы магазина. Поэтому она обратилась в правоохранительные органы.

Специалисты по взрывотехнике обнаружили внутри упаковки бутылку, в которой как раз-таки и была жидкость зелёного цвета. Также в бутылку были помещены два воспламенителя из ламп и провода в изоляции. Также там находились будильник-таймер и батарейки.

Следственные органы возбудили уголовное дело, предмет находки отправили на экспертизу.