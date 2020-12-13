Девочка 10 лет доставляла тяжёлые наркотики по Москве

В пресс-службе регионального ведомства МВД сообщили, что в Москве возбуждено уголовное дело по факту вовлечения несовершеннолетнего ребёнка в совершение преступления. В Москве мужчина использовал свою 10-летнюю дочь в качестве курьера для доставки наркотиков.

Согласно информации пресс-службы МВД Москвы, в одном из домов города в подъезде была найдена девочка возрастом 10 лет. Дом находится на улице Шипиловская, при личном досмотре ребёнка у неё было найдено 76 свёртков, в которых находилось неизвестное вещество. По результатам следственных мероприятий и экспертиз, было установлено, что вещество оказалось тяжёлым синтетическим наркотиком.

Правоохранительные органы смогли установить, что девочка исполняла указания отца. Сейчас девочка находится в одном из медицинских учреждений, а её отец задержан.