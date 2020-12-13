Мужчина сорвался из окна на проспекте Героев

В Санкт-Петербурге по адресу на улице проспект Героев, дом №24/2 , по сообщениями очевидцев, случилось происшествие.

Мужчина выпал из окна дома с седьмого этажа. Трагедия случилась сегодня, в воскресенье, 13 декабря. Тело погибшего было найдено у дома №24/2 Красносельского района. Очевидцы сообщили, что мужчина мог сорваться с окна седьмого этажа, так как окно одной из квартир на том самом этаже было открыто.

Местная жительница района, где случилось происшествие, рассказала, что погибший мужчина был замечен около девяти часов утра. Затем на месте произошедшей трагедии прибыли сотруднии правоохранительных органов.

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