В озере Малукса утонул рыбак

В ГУ МЧС по Ленобласти порекомендовали воздержаться от таких действий, так как лед еще достаточно хрупкий.

В ленинградской области в Кировском районе утонул рыбак, сообщает ГУ МЧС по Ленобласти.

Мужчина утонул в озере Малукса. Рыбак вышел на лёд, но он рыбака не выдержал.

Происшествие случилось 12 декабря, именно в тот день на пульт спасательным службам поступило сообщение о том, что на озере тонет человек.

Экстренные службы оперативно прибыли на место происшествия, там на месте уже было обнаружено, что мужчина утонул. Затем спасатели вытащили из озера тело рыбака.

По информации, погибшим мужчиной был инженер, местный житель Санкт-Петербурга. Инженер решил провести выходные дни за рыбалкой в "Заречное", где у него была дача.

ГУ МЧС по Ленинградской области порекомендовали гражданам не выходить на лёд, так как он ещё не достаточно замёрз и в большинстве мест довольно хрупкий.