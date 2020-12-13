Полиция обнаружила 540 литров алкогольных коктейлей

По информации от пресс-службе ГУ МВД России по городу и Ленобласти, сегодня, в воскресенье, 13 декабря, полиция остановили незаконное производство более полтонны алкогольных коктейлей.

Незаконный оборот алкогольной продукции был обнаружен на рынке во Фрунзенском районе, на Софийской улице города Санкт-Петербурга. По сообщению пресс-службы, из незаконного производства на рынке было изъято около 1000 единиц алкогольных коктейлей. Полицейскими были найдены банки объемом по 0,5 литра.

Коммерческая организация, которая производила незаконный алкогольный оборот, планировала организовать реализацию продукции в общество, однако соответствующих документов на производство и продажу не было.

Изъятая продукция была направлена на экспертизу.