В Петербургском магазине найдена бомба

Стало известно, что 12 декабря посреди дня было найдено взрывное устройство. Его нашли сотрудники магазина в примерочной. ЧП произошло в районе метро «Академическая».

Так, на проспекте Науки неизвестные оставили самодельную бомбу. Работники своевременно вызвали специалистов и те выяснили, что внутри найденной коробки сока была бутылка с зеленой жидкостью, проводами и двумя воспламенителями. Также внутри были батарейки и будильник.

Когда сотрудники нашли перемотанную изолентой коробку из-под сока, то почувствовали запах горючего. Было принято решение вынести коробку на улицу. В результате происшествия никто не пострадал. На данный момент устройство проходит проверку, а следователи возбудили уголовное дело.