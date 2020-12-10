Елин прокомментировал применение силы во время штурма бара в Петербурге

Вице-губернатор Северной столицы Евгений Елин дал комментарий по поводу видео, на котором запечатлен штурм одного из петербургских баров. На видео сотрудники правоохранительных органов наносят удар дубинкой одному из посетителей заведения.

После того, как видео попало в сеть и вызвало возмущение пользователей, Елин прокомментировал ситуацию. По его словам, к подобным действиям силовиков побудила провокация со стороны барменов. Елин отметил, что физическая сила применялась и самими сотрудниками бара.

Вице-губернатор подчеркнул, что подобные действия сотрудников правоохранительных органов последовали лишь после того, как представители органов власти подверглись физическому насилию со стороны сотрудников заведения.