На трассе "Кола" перевернулся грузовой автомобиль

Дорожно-транспортное происшествие произошло на федеральной трассе в Кировском районе Ленинградской области.

В четверг, 10 декабря, грузовой автомобиль слетел в кювет на 34-км трассы «Кола». Очевидцы автомобильной аварии поделились снимками с места происшествия в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте».

Кадры, опубликованные во «ВКонтакте» очевидцами происшествия, позволяют увидеть, что автомобиль слетел с дороги, после чего перевернулся. Автомобилисты, находившиеся на месте происшествия в момент аварии уверяют, что в результате инцидента никто не пострадал.

Информации об обстоятельствах случившихся не поступало.