В Питере лошадь откусила нос человеку

По информации, ночью с 9 на 10 декабря по адресу улица Белинского случилось происшествие, в котором мужчине откусила нос лошадь.

Молодой житель Санкт-Петербурга был в хорошем настроении и нежном порыве чувств, плюс ко всему немного выпил. Увидев лошадь, он захотел с обняться с животным, однако, неудачно. Хозяйка лошади предупредила 25-летнего петербуржца, что животное может не оценить подобных знаков внимания, но молодого человека это не остановило. Проигнорировав предупреждение хозяйки лошади, он всё же обнялся с животным. По итогу, местный житель Санкт-Петербурга был госпитализирован.

Недавно Санкт-Петербург.ру сообщал, что мужчина жестоко избил собаку молотком, которая болела. Таким способом мужчина хотел избавить её от мучений, по его словам. Сейчас мужчине по делу выдвинты обвинения.