Задержан депутат, ворующий рельсы

По информации пресс-службы СК по Ленинградской области, недавно, в понедельник, 7 декабря, были задержаны с поличным правоохранительными органами двое мужчин в Ломоносовском районе. Их задержали по факту воровства, двое сообщников совершали попытку воровства рельс. Железнодорожные рельсы были сворованы на территории лесополосы, где находится перегон железнодорожных станций "Лебяжье" и "Краснофлотск".

По сообщению пресс-службы СК, один из сообщников был действующий на своей должности депутат из совета депутатов МО Лебяженское городское поселение.

Сейчас дело передали в Следственный комитет, органы проводят все необходимые мероприятия и проверки на установление всех обстоятельств дела.