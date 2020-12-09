В Москве блондинка плавала по реке Москве на розовом фламинго

В городе Москва правоохранительные органы выловили девушку из Москвы-реки. Instagram-блоггерша решила устроить перфоманс в столице и поплавала в реке на розовом надувном фламинго.

Девушка всё снимала на камеру, она, очевидно, подготовилась к выходу в "море" и даже взяла с собой вёсла, чтобы грести. Instagram-блоггерша отплыла на надувном фламинго напротив Кремля на набережной, но далеко уплыть не смогла.

Патрульный наряд полиции города Москвы выловил Instagram-блоггершу из Москвы-реки, затем, судя по всему, задержали.