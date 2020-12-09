В Питере по результатам ночного рейда возбуждено два уголовных дела по факту ночной работы заведений

В Следственном комитете по региону сообщили, что прошли ночные рейды по барам Санкт-Петербурга, которые нарушают ограничения по коронавирусу. Ночные рейды привели к двум уголовным делам.

Итак, правоохранительные органы возбудили два уголовных по факту нарушения коронавирусных ограничений, дела по ч.2 ст. 238 УК РФ. В кодексе данная статья описана как оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, совершенные группой лиц по предварительному сговору. По данной статье предусмотрено наказание в виде шести лет лишения свободы.

На своём сайте Следственный комитет сообщает, что по версии следственных органов "неустановленные лица" из числа руководителей одной из коммерческих структур были уличены в оказании услуг в сфере общественного питания, несмотря на введённые ограничения.