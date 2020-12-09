Молодой петербуржец избил женщину и её матерь

По информации ГУ МВД по городу и Ленинградской области, вчера, 8 декабря, вечером в полицию поступило обращение от женщины. Она рассказала, что вечером получила сообщение от своей коллеги. Коллега в сообщении написала, что сожитель по квартире избивает её маму и саму коллегу. Происшествие было зафиксировано по адресу Союзный проспект, Невский район.

Правоохранительные органы Санкт-Петербурга сообщили, что это был 21-летний сожитель коллеги, которую избили. Коллеге 39 лет, а её маме - 65. Обеим женщинам потребовалась сроная госпитализация и медицинская помощь.

Сейчас, по информации ГУ МВД по городу и Ленинградской области, сотрудниками органов возбуждено уголовное дело по статье уголовного кодекса РФ по факту причинения тяжкого вреда здоровью и угрозе жизни.