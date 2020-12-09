Мужчина избил собаку молотком

В сентябре случилось происшествие на улице Достоевская, 27, в котором мужчина жестоко избил животное.

По версии правоохранительных органов, мужчина пришёл к своему приятелю в гости по адресу Достоевскую, 27. Увидев, что собака, по его словам, находится в тяжёлом состоянии и мучении, он решил избавить животное от мук. Он выбрал в качестве средства помощи молоток. Подозреваемый взял инструмент и ударил больное животное шесть раз по голове.

Затем, решив, что животное не выжило после шести ударов оружием, мужчина завернул бедного пса в одеяло и выкинул в мусорный контейнер.

Однако пёс оказался довольно живучим, и он смог выжить. Его вовремя нашли люди и оказали ему оперативно медицинскую помощь. Волонтёрам удалось собрать на лечение собаки около 300 тысяч рублей.

На сегодняшний день мужчине уже выдвинули обвинение по статье о жестоком обращении с животными.