Петербуржца, который устроил стрельбу из Cadillac в Сертолово, задержали

Водитель автомобиля Cadillac был задержан во Всеволожском районе Ленинградской области.

Мужчину подозревают в стрельбе и бегстве с места преступления.

6 декабря в Сертолово неизвестный, находившийся за рулем автомобиля Cadillac, стал виновником ДТП. После этого он выстрелил в лицо мужчине, который управлял автомобилем Audi Q7. Предположительно в момент происшествия подозреваемый находился в состоянии алкогольного опьянения. Он скрылся с места ДТП.

По информации, которая была предоставлена Главным управлением МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, мужчина был задержан сотрудниками полиции 8 декабря у дома, расположенного в садоводстве «Сарженка». Сообщается, что у 47-летнего подозреваемого уже есть судимости.