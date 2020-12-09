В Курортном районе Петербурга зарезали пенсионера

Инцидент произошел во вторник, 8 декабря. Житель дома №300, расположенного по Приморскому шоссе, обратился в полицию и сообщил, что на пороге одной из квартир дома обнаружил тело своего пожилого соседа. Пожилой житель Курортного района подвергся избиению и получил травмы, несовместимые с жизнью.

На 65-летнем мужчине были зафиксированы ножевые ранения и кровоподтеки различных частей тела. Подозреваемым в убийстве пенсионера является 43-летний мужчина, в отношении которого был составлен административный протокол. Сотрудниками правоохранительных органов у подозреваемого был изъят нож, который по предварительным данным и являлся орудием убийства. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.