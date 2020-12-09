В Петербурге учащийся первого класса сообщил, что в школе заложена бомба

Инцидент произошел во вторник, 8 декабря. Сотрудникам правоохранительных органов поступило сообщение о бомбе от 7-летнего мальчика. Учащийся первого класса сообщал, что одна из школ, расположенных в Приморском районе Северной столицы, заминирована.

Сотрудники полиции оперативно прибыли к зданию школы, которое находится на улице Королева. Шестеро полицейских провели осмотр учебного заведения, однако, взрывчатых веществ и взрывных устройств в здании школы и на прилегающей территории обнаружено не было. Сообщение, поступившее от первоклассника, оказалось ложным.

В настоящее время принимается решение о возбуждении уголовного дела.