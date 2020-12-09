Спасатели больше 2 часов тушили мусор в доме во Фрунзенском районе

Инцидент произошел в среду, 9 декабря.

Пожарным понадобилось 2 с половиной часа, чтобы потушить мусор, который загорелся в доме №66, расположенном на набережной Обводного Канала.

О возгорании в дежурную часть сообщили ночью, в 2:33. На место происшествия прибыли 19 сотрудников спасательных служб и 4 единицы спецтехники.

По информации, которая была предоставлена пресс-службой Главного управления МЧС России по Санкт-Петербургу, огонь охватил территорию, площадь которой составила 60 квадратных метров. К 5:05 пожарным удалось полностью ликвидировать пожар.

Причина, по которой произошло возгорание не установлена. В настоящее время с целью ее выяснения проводится проверка.