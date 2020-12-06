На Думской неизвестный ограбил подростка

Вчера, 5 декабря, по улице Думская неизвестный ограбил 13-летнего подростка.

По словам потерпевшего подростка, неизвестный мужчина подошёл к нему и просто спросил зажигалку, затем, сделав шаг к нему навстречу, резким движением руки вырвал из рук у подростка его телефон. Происшествие попало на записи видео камер, там видно, что сначала подросток поборолся за свой телефон, он побежал за злоумышленником и почти было догнал его, однако, тот отбросил 13-летнего парня в сторону, сел в машину и уехал. Также на камере было видно, что грабитель закрыл государственный номер машины пакетом.

Мама подростка написала заявление в полицию.