В Москве полицейский не при исполнении выстрелил девочке в ногу

Вчера, 5 декабря, вечером в Москве по улице Судостроительная полицейский, находившийся в тот момент не при исполнении, прострелил 13-летней девочке ногу.

По словам соседей, веь вечер в квартире, в которой проживает девочка, доносились крики. По информации, семья подростка пригласила полицеского к себе в гости. Затем блюститель закона и 13-летняя девочка вышли на улицу, где он попытался, по словам девочки, до неё домогаться и затащить в подъезд. Затем пьяный неадекватный мужчина достал табельное оружие и выстрелил несколько раз в вохдух, а потом прострелил коленный сустав девочке.

Подростка спасли соседи, они оперативно отреагировали на крики с улицы и вызвали скорую ребёнку. По словам девочки, родители сами пригласили мужчину в дом и заставляли её принимать участие в алкогольном застолье. Сейчас сержант полиции задержан и находится у следователя, было заведено уголовное дело и проводится следственная проверка и выяснение всех обстоятельств дела.