Ночью произошёл конфликт между неадекватными наездницами и охраной

Сегодня ночь, с 5 на 6 декабря произошёл конфликт между двумя наездницами на лошадях и двумя сотрудниками охраны.

Происшествие было зафиксировано камерами видеонаблюдения возле Мариинского дворца. На записи видно, как между двумя сторонами конфликта идёт бурное обсуждение, пока непонятно, то конкретно не поделили конфликтующие стороны. Лошади на видео вели себя спокойно, однако, одна из наездниц вначале видео попыталась прорваться сквозь сотрудников, но охранник вовремя остановил это действие.

В Законодательном собрании Санкт-Петербурга подтвердили, что конфликт действительно произошёл. По словам представителей, сотрудники службы охраны пытались остановить потенциальное правонарушение, им даже пришлось вызывать полицию, так как наездницы, якобы, вели себя неадекватно.

Сейчас ведётся проверка и выяснение всех обстоятельств. Правонарушители задержаны.