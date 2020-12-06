Водитель, ставший виновником ДТП на Бухарестской, скрылся с места происшествия

Инцидент произошел утром в воскресенье, 6 декабря. Автомобилист стал виновником двойного ДТП во Фрунзенском районе Северной столицы и скрылся с места происшествия.

Автомобильная авария произошла на Бухарестской улице. Как сообщают очевидцы, водитель автомобиля марки Hyundai Solaris врезался в другую машину, которая, в свою очередь, в результате столкновения задела такси. По словам очевидцев, автомобилист, устроивший аварию, ехал на скорости, которая превышала 100 км/час.

В социальных сетях пользователи, ставшие очевидцами ДТП, выразили свое мнение по поводу санкций, которые ждут водителя. По их мнению, за побег с места происшествия ему может грозить лишение водительских прав.

О пострадавших в результате аварии не сообщалось.