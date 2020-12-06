Ушел из жизни петербургский театральный режиссер Антон Милочкин

Антон Милочкин, обрётший известность благодаря своим постановкам «Две стрелы» и «Пленные духи» погиб на 46 году жизни.

Трагичную новость сообщил театральный критик Павел Руднев на своей странице в социальной сети Facebook. Что стало причиной смерти, Руднев не сообщил, однако, отметил, что Милочкин погиб «страшно».

Антоном Милочкином было поставлено множество пьес в провинции, он участвовал в совместных работах с Анной Яблонской и Вадимом Левановым.

По информации, которая была предоставлена актером и драматургом Николаем Колядой в социальных сетях, Милочкина убили. Однако официально это информация не была подтверждена.

Антон Милочкин окончил режиссерский факультет СПбГАТИ. В число его самых известных постановок входят «очень простая история» (М. Ладо), «Малыш» (М.Ивашкавичус), «Пленные духи» ( В. И О. Пресняковы).