В Ломоносовском районе загорелись три дома

В ночь с 5 на 6 декабря в Ломоносовском районе Ленинградской области в трех домах произошли возгорания.

В 1:48 пожар произошел в частной постройке, которая располагается в деревне Яльгелево. К 2:24 спасательной бригаде, прибывшей на место происшествия, удалось ликвидировать возгорание с помощью двух расчетов пожарных.

Кроме того, пожар произошел и в другом частном доме Ломоносовского района. В деревне Малое Карлино произошло возгорание, 20 квадратных метром дома были охвачены огнем. Побороть огонь пожарным удалось к 4:17.

Частный дом, которых расположен на Лесной улице в Пениковском сельском поселении, загорелся частный дом. Огонь распространился на 24 квадратных метрах, к шести часам утра его удалось потушить. Сведений о пострадавших в результате пожаров не поступало.