В Выборгском районе загорелась баня

Инцидент произошел в ночь с 5 на 6 декабря. В Выборгском районе Северной столице загорелась баня. Данная информация была предоставлена ГУ МЧС по Ленинградской области.

Спасателям сообщили о возгорании около 11 вечера. Пожар произошел в поселке Нагорное, расположенном в Красносельском сельском поселении. Огонь распространился на площади в 49 квадратных метров.

Для ликвидации пожара на место происшествия прибыли восемь сотрудников 109 пожарной части противопожарной службы Ленинградской области и две единицы спецтехники. К 0:21 спасателям удалось справится с огнем. Сведений о пострадавших в результате произошедшего пожара не поступало.