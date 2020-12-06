Девушка погибла в результате пожара в Приозерском районе

Возгорание произошло в одной из квартир городского поселка Кузнечного, находящегося в Приозерском районе, вечером 5 декабря. Бригада спасателей после прибытия на место происшествия около двух часов боролась с огнем.

После того, как пожар был потушен, спасатели обнаружили в квартире труп. По предварительным данным пожар унес жизнь 21-летней девушки.

По информации, которая была предоставлена ГУ МЧП по Санкт-Петербургу и Ленобласти, сообщение о пожаре поступило в службу спасения в 20:32. На место происшествия прибыли 12 спасателей 142 и 144 пожарно-спасательных частей и три единицы техники. Ликвидировать возгорание удалось к 22:31.