На Светлановском проспекте водитель открыл стрельбу

Сегодня, 5 декабря, во втором часу ночи, у дома № 70 по Светлановскому проспекту прогремели выстрелы. В пресс-службе УВО сообщили, что происшествию предшествовал конфликт двух автомобилистов.

По последним данным, во дворе дома № 70 по Светлановскому проспекту случилось небольшое ДТП. Автолюбители на иномарках «Фольксваген» и «Шкода», столкнулись во дворе, а после вышли из машин и начали перепалку. В ходе конфликта владелец первой иномарки достал травматический пистолет и несколько раз выстрелил в сторону аторого мужчины. 53-летний вооруженный автомобилист был задержан бойцами Росгвардии, а после передан полицейским.

По факту случившегося проводится проверка, пистолет был изъят и направилен на экспертизу. Пострадал ли во время стрельбы второй автомобилист, не уточняется.