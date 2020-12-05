На перекрестке Королева и Долгоозерной произошло ДТП

Сегодня, в субботу 5 декабря, в Приморском районе Санкт-Петербурга на перекрестке Королева и Долгоозерной произошла авария — столкнулись автомобили «Хёндэ» и «Форд», один из которых встал на бок после ДТП. Момент аварии попал на видео с камер наблюдения.

На месте происшествия оперативно появилась машина скорой помощи, информации о пострадавших пока не поступало.

Ранее в сети также появилось видео ночного ДТП с «перевертышем» на Васильевском острове. Авария случилась на пересечении Среднего проспекта и 19-ой линии: такси компании «Ситимобиль» перевернулся на крышу после столкновения с белой иномаркой.