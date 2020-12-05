В Санкт-Петербурге мошенник обманул пенсионера на 3 миллиона рублей

По информации правоохранительных органов, 4 декабря в полицию по Невскому району поступил с обращением мужчина 1938 года рождения. Пожилой мужчина сообщил, что 3 декабря, в четверг, неизвестный позвонил ему по городскому телефону и представился сыном пенсионера. Мошенник сказал, что сбил человека на машине и теперь ему нужны деньги в размере 4 миллионов рублей.

Пожилой мужчина поверил мошеннику и смог собрать 2 миллиона рублей, а также 12 тысяч долларов. Передача денежных средств произошла на Народной улице, около 73 дома. Неизвестный мужчина прибыл на место встречи на автомобиле «КИА» и забрал деньги у пенсионера. По сообщению полиции, общая сумма ущерба составила 3 миллиона 95 тысяч и 720 рублей.

По факту мошенничества возбуждено угололвное дело.