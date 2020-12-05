В Санкт-Петербурге подросток убил свою бабушку

По информации правоохранительных органов города Санкт-Петербурга, 3 декабря 16-летний подросток пришёл в гости к своей бабушке, но между ними возникла ссора, в ходе которой подросток убил свою же бабушку ударом ножа. Об этом стало известно 4 декабря, когда в полицию обратился мужчина с заявлением об убийстве пенсионерки. Это произошло в Московском районе.

По информации полиции, подросток, который был уже ранее судим, будучи в гостях у своей бабушки по адресу Московский район, проспект Юрия Гагарина, дом 203, нанёс несколько ударов ножом в тот день.

Сейчас возбуждено уголовное дело по факту убийства, подростка далось поймать вчера, 4 декабря, около 9 часов вечера.