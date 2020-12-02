На углу Луначарского и Композиторов сбили человека

Сегодня вечером, 2 декабря, во вторник, очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» сообщили, что произошло дорожно транспортное происшествие на участке пересечения проспекта Луначарского и улицы Композиторов.

По словам очевидцев ДТП, пострадавшему в аварии удалось выжить, он подавал признаки жизни и шевелил рукой. Но точной и достоверной информации о состоянии здоровья потерпевшего пока не известно.