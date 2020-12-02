Петербуржец изрезал лицо человеку и получил за это 5 лет

Вечером 21 декабря, в 2018 год у дома на Бухарестской улице прохожий сделал Роману Алексееву замечание. Алексеев сначала толкнул потерпевшего в грудь, а затем ударил ножом по лицу и изувечил его. Вред здоровью, по оценкам врачей, был установлен как лёгкий. Однако следы ночного происшествия из-за замечания останутся теперь у него на всю жизнь.

Сегодня Фрунзенский районный суд Петербурга, по информации объединенной пресс-службы судов города, огласил приговор, по которому Роман Алексеев признан винонвным в деле по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Обвиняемый по делу был взят под стражу прямо в зале суда. Мера наказания была избрана лдя Романа Алексеева в виде 5 лет колонии общего режима, а также взыскание 300 тысяч рублей лдя морального вреда и 14,4 тясч рублей за материальный ущерб.