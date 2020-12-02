На стриме блогера Стаса Reeflay умерла его подруга

Во время стрима российского блогера Стаса Reeflay умерла его подруга, в прямом эфире. Сначала Стас подумал, что девушка просто замерзла, после того как она пробыла на улице почти без одежды. Однако ситуация оказалась очень серьезной.

Молодой человек сразу же вызвал скорую помощь. По приезде скорой помощи и сотрудников полиции блогер не стал выключать камеру, а продолжал транслировать всю ситуацию в прямом эфире. Но полицейские и медики потребовали выключить камеру.

Помочь девушке врачи не смогли. По предварительной информации, подруга блогера скончалась от переохлаждения. Стаса забрали в отделение для выяснения обстоятельств. Полиция предполагает, что то именно блогер выгнал девушку на улицу без одежды.