В Адмиралтейском районе Петербурга продали алкоголь несовершеннолетнему

Сотрудниками правоохранительных органов была выявлена нелегальная продажа спиртного. Алкоголь был продан несовершеннолетнему лицу в одном из магазинов крупной сети в Адмиралтейском районе.

Обвинительный акт в отношении продавца магазина был утвержден прокуратурой. Женщину обвиняют в продаже алкоголя несовершеннолетнему.

Продавец продала спиртное, не попросив покупателя предъявить документ, удостоверяющий личность, чтобы убедится в том, что ему есть 18 лет. Таким образом несовершеннолетнему удалось приобрести спиртное.

Отмечается, что сотрудницу магазина уже привлекали к административной ответственности за подобные нарушения.