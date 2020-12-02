На Васильевском острове прорвало трубу с горячей водой

Инцидент произошел в ночь с 1 на 2 декабря. У дома №3 , расположенного на улице Нахимова прорвало трубу с горячей водой.

По словам очевидцев, в результате прорыва забил фонтан кипятка высотой в три этажа. Машины, припаркованные неподалеку, тоже оказались залиты водой. Граждане Петербруга, которые в момент происшествия оказались на улице Нахимова, поделились кадрами, на которых запечатлен "фонтан" в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" в социальной сети "Вконтакте".

Аварийная бригада прибыла на место происшествия примерно через 20 минут после прорыва. В настоящее время выясняются причины произошедшего.