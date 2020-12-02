  • 2 Декабрь 2020
USD 02.12.2020 76.3203 +0.1204
USD ММВБ 11:30 75.6923  
EUR 02.12.2020 91.3096 +0.1059
EUR ММВБ 11:30 91.2956  
Нефть($) ..20 +
Нефть(p) ..20 0.00 +0.00

В Петербурге мошенники выманили у пенсионерки 3,5 млн рублей

Автор:


© Фото: pixabay.com

Темы дня

Злоумышленники представились сотрудниками банка.

К сотрудникам правоохранительных органов обратилась пенсионерка, которая сообщила, что ей поступил звонок от неизвестного человека, представившегося сотрудником банка.

Сообщив, что деньги пожилой женщины находятся под угрозой, звонивший попросил ее перевести средства на «безопасный» счет. Согласившись, потерпевшая перевела денежные средства, сумма которых составила 443 тысячи рублей.

В следующий раз злоумышленник использовал ту же схему, чтобы похитить у пожилой женщины 1,372 млн рублей.

После этого потерпевшая еще два раза переводила мошенникам деньги, оба раза их сумма составила 875 000 рублей.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Происшествия
    YouDo в Санкт-Петербурге

    Лучшее в Петербурге

    «Венера», «Пётр I», «Иван Грозный» и «Мефистофель»: семь шедевров из коллекции Русского музея

    Несколько экспонатов одной из главных сокровищниц Северной столицы, которые обязан увидеть каждый.

    читать далее →

    «84 сыра», «Пять углов», «Лососиная»: топ-5 мест с необычной пиццей в Петербурге

    Пицца из «Черепашек-ниндзя» от самого Крэнга, огромный треугольник-пепперони на четверых, бар в гангстерском стиле с шотами, а также другие места с пиццей, в которых стоит побывать.

    читать далее →

    Львиный мост на канале Грибоедова: балерины, их поклонники и дореволюционные риелторы

    Подробности создания одного из пешеходных цепных мостов, появившихся в Петербурге два века назад.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Кофе из глины и сливки с мелом: как в царское время подделывали продукты

    Принято считать, что до изобретения консервантов и ароматизаторов вся еда была натуральная. Но фальсификация продуктов ещё в царской России была настоящей проблемой.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал

    В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    20.11.20
    Что необходимо знать о ремонте посудомоечной машины
    13.11.20
    Новинка от Renault: Аркана для Евросоюза
    02.11.20
    Что такое фильтры под мойку?
    30.10.20
    Баннер как эффективный рекламный инструмент
    29.10.20
    За успехом в школьном обучении – в интернет
    28.10.20
    Противопожарная деятельность: виды и особенности лицензирования
    23.10.20
    Особенности профиля Rehau Thermo
    06.10.20
    Упаковка крупногабаритного груза по технологии Фастпэк

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram