В Петербурге мошенники выманили у пенсионерки 3,5 млн рублей

К сотрудникам правоохранительных органов обратилась пенсионерка, которая сообщила, что ей поступил звонок от неизвестного человека, представившегося сотрудником банка.

Сообщив, что деньги пожилой женщины находятся под угрозой, звонивший попросил ее перевести средства на «безопасный» счет. Согласившись, потерпевшая перевела денежные средства, сумма которых составила 443 тысячи рублей.

В следующий раз злоумышленник использовал ту же схему, чтобы похитить у пожилой женщины 1,372 млн рублей.

После этого потерпевшая еще два раза переводила мошенникам деньги, оба раза их сумма составила 875 000 рублей.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов решают вопрос о возбуждении уголовного дела.