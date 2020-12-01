Российскую модель Лилию Судакову подозревают в убийстве мужа

Ранее Санкт-Петербург.Ру писал об убийстве мужчины его супругой.

Мужчина был убит в съемной квартире Петербурга. Потерпевший был госпитализирован с ножевым ранением, однако, спасти его не удалось. Личность женщины была установлена. Согласно предварительной информации ей является модель Лилия Судакова. Одной из предполагаемых причин убийства может быть ревность. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят проверку, выносится решение касательно мер пресечения для обвиняемой.

Отметим, что и до этого инцидента в Петербурге происходили подобные происшествия. За последние несколько лет в городе произошло 3 громких убийства, виновниками которых стали модели. При это ревность не редко становилась причиной кровавых расправ.