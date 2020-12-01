Во Всеволжском районе Ленобласти на балконе взорвались горючие жидкости

В результате взрыва на балконе, заставленном горючими жидкостями, из здания были эвакуированы 100 человек.

Жидкости взорвались в доме №22 по проспекту Добровольского во Всеволожске в воскресенье, 29 ноября.

Сообщается, что квартира, в которой произошел инцидент – съемная, в ней проживает гражданка Москвы. По ее словам, на балконе хранились используемые для ремонта жидкости. Москвичка не смогла сказать, что именно послужило причиной взрыва.

В результате произошедшего сосед женщины получил резаную рану теменной области. Он был госпитализирован. На данный момент состояние мужчины оценивается медицинскими работниками как удовлетворительное.

Взрывчатых веществ в помещении найдено не было. Возбуждено уголовное дело.