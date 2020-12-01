В массовом ДТП на КАД погиб человек

Автомобильная авария произошла в Выборгском районе Петербурга. В ДТП участвовали несколько автомобилей. По словам очевидцев, один человек погиб.

Инцидент произошел утром во вторник, 1 декабря. На внутреннем кольце КАД перед ТЦ «Мега Парнас» пикап врезался в ехавший впереди него автобус. Кадры с места происшествия были опубликованы очевидцами в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте».

Один из очевидцев аварии рассказал, что пикап врезался в автобус водительской стороной, удар пришелся по кузову.

Чтобы извлечь пикап из-под автобуса пришлось обращаться за помощью к сотрудникам МЧС. По словам очевидцев, авария привела к смерти водителя пикапа.