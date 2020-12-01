Гражданка Москвы, отдыхающая в Петербурге, зарезала своего мужа

25-летняя москвичка обвиняется в убийстве своего супруга.

По информации, которая была предоставлена в Главном следственном управлении СК РФ по Петербургу, женщине предьявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего.

Инцидент произошел в ночь с 28 на 29 ноября в съёмной квартире, которая расположена на Гагаринской улице в Центральном районе Петербурга. Супруги приехали в Северную столицу провести выходные.

В результате серьезного конфликта, вспыхнувшего между мужем и женой, женщина вонзила нож в грудь супруга. Вскоре после госпитализации потерпевший скончался.

Обвиняемая может быть заключена под стражу.