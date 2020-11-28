На Ленинском проспекте в Петербурге произошло ДТП

В Санкт-Петербурге на Ленинском проспекте около дома №131 произошло ДТП с участием двух автомобилей. Авария произошла 28 ноября, в субботу.

О происшествии стало известно от очевидцев, которые рассказали об этом в соцсети «ВКонтакте» «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Очевидцы отметили, что машины столкнулись в левом ряду.

Кроме того, свидетели произошедшего разместили фотографии, где заметно, что серьезных повреждений машины не получили.

Вся информация о столкновении автомобилей отсутствует. Данные о пострадавших не известны.

Ранее Санкт-Петербург.Ру сообщал, что 28 ноября, в субботу около 1:30, розовый фургон врезался в столб, а затем в пять припаркованных машин на улице Турку Фрунзенского района Санкт-Петербурга.